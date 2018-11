Em declarações aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Centro de Congressos de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa descreveu a sessão solene de boas-vindas ao Presidente de Angola no parlamento português como "um momento muito emocionante".

O chefe de Estado português salientou que, nas galerias, "muitos angolanos que vivem em Portugal cantaram o hino angolano e depois cantaram o hino português" e disse que também viu "alguns deputados cantarem o hino angolano e o hino português".

"Isto é muito raro, o corpo diplomático estava estupefacto", observou, congratulando-se por ter decidido estar presente nessa cerimónia.

Marcelo Rebelo de Sousa referiu que "não é habitual" o Presidente português estar nestas sessões com chefes de Estado estrangeiros no parlamento: "Só aconteceu, que me lembre, com o Presidente Mário Soares relativamente à primeira ou à segunda vinda cá do então rei de Espanha, Juan Carlos".

"Em boa hora fui, para testemunhar a posição solidária dos órgãos de soberania, todos, relativamente a este momento das relações entre Portugal e Angola", acrescentou.

Quanto ao discurso de João Lourenço, que afirmou na Assembleia da República que se está a construir "uma nova Angola", o Presidente português considerou que "foi um discurso excecional, porque foi muito frontal".