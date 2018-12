“A relação sino-portuguesa está a entrar no seu melhor período. Estou muito satisfeito com a parceria estratégica global e o seu conteúdo está mais enriquecido. Vamos realizar atividades conjuntas no próximo ano, quando se celebram o estabelecimento das relações diplomáticas”, referiu Xi Jinping numa declaração conjunta com o seu homólogo Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém, após uma cerimónia inicial de boas-vindas no Mosteiro de Jerónimos.

A cooperação económica e a consolidação de novos projetos mereceram um destaque particular na intervenção do líder chinês.

“Portugal tem uma posição geográfica e em consolidação da rota da seda marítima e terrestre. A nossa cooperação no âmbito de uma faixa e uma rota são vantagens naturais e vamos fortalecer de forma plena a nossa relação para abrir novos espaços e áreas para a nossa cooperação e benefícios recíprocos”, sublinhou.

Na sua intervenção prévia, o Presidente português tinha já anunciado a assinatura de um memorando de entendimento bilateral sobre a iniciativa chinesa de investimento em infraestruturas "Uma Faixa, Uma Rota" e uma visita à China no próximo ano, também nesse quadro.