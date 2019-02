De acordo com o procurador Geoffrey S. Berman, citado pelo New York Times, Javier Da Silva é acusado de "cometer um rapto macabro que resultou na morte da jovem", não sendo ainda claro se Valerie já estava morta quando foi posta dentro da mala.

O tribunal federal de White Plains, Nova Iorque, ordenou como medida de coação a prisão sem possibilidade de fiança do homem de 24 anos, que foi intercetado pela polícia de New Rochelle depois de ter usado o cartão de débito de Valerie para levantar dinheiro após o seu desaparecimento.

O cidadão português está sob custódia do USMS (U.S. Marshals Service), mas as autoridades de imigração dos Estados Unidos, U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) entraram com um pedido para transferência de custódia e deportação.

O caso acontece depois de o Presidente Donald Trump ter apelado ao endurecimento das medidas contra a imigração ilegal durante o discurso sobre o Estado da União, afirmando que "ano após ano, inúmeros americanos são assassinados por ilegais criminosos".

De acordo com os dados do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, os cidadãos portugueses registaram em 2017 a percentagem mais elevada de permanência ilegal (1,81%) entre os 38 países abrangidos pelo programa Visa Waiver.

A mãe de Valerie Reyes, cujo funeral aconteceu esta quarta-feira em New Rochelle, disse ao jornal local The Journal News que a filha estava "muito assustada", "paranóica" e com receio de ser assassinada no dia anterior ao seu desaparecimento.

Valerie Reyes trabalhava na livraria Barnes & Noble e foi dada como desaparecida depois de faltar ao trabalho em 30 de janeiro.

O seu corpo foi encontrado por trabalhadores da autoestrada de Greenwich, Connecticut, a cerca de 22 quilómetros do apartamento onde vivia.

A polícia prendeu Javier Da Silva após examinar muitas horas de videovigilância, incluindo imagens do acusado a levantar dinheiro em caixas automáticas com o cartão de Valerie e entrevistas com diversas testemunhas.