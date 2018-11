“No final teremos, com certeza, todas as operações especiais esgotadas”, sublinhou Pedro Costa Ferreira.

Quanto à oferta, sobretudo de operações ‘charter’ disponibilizada no mercado, e já tendo em conta que o nível das reservas se mantém estável face ao registado no ano passado, “a expectativa é que esgotem”, refere.

Para os que preferem sair de Portugal, “o Brasil tem uma boa venda este ano, juntamente com Cabo Verde e Marrocos. São as principais referências”, e a contarem com voos especiais nos três casos, ou seja, operações ‘charter’, explica ainda Pedro Costa Ferreira.

Já em termos de destinos, as reservas para a passagem do ano mostram que “não existem surpresas”.

Tal como a agência Lusa noticiou a 22 de novembro, o setor das agências de viagens deverá no final do ano ter recuperado totalmente do início da crise, estimando o presidente da APAVT que o volume de negócios cresça no global entre 9% a 10%.

“O histórico recente das agências de viagens é um histórico de crescimento. As agências de viagens cresceram nos últimos anos mais do que a economia nacional, cresceram mais do que o setor turístico, cresceram mais do que o transporte aéreo e, este ano, apesar de todas estas novas dificuldades e atmosferas normativas, contamos acabar o ano com um crescimento no lazer de cerca de 10% e no ‘corporate’ [segmento de viagens de negócios] não estaremos longe dos 8% ou 9%”, acrescentou, na altura.

No entanto, hoje, sobre as reservas de final de ano, refere que “o que os operadores [turísticos] falam é de manutenção das reservas face ao ano passado”.

Confrontado com se este pode ser um indicador de que, tal como as estatísticas têm vindo a mostrar relativamente ao número de hóspedes e de dormidas em Portugal, a procura interna possa também estar a desacelerar, refere: “Pode ser um indicador de […] de menores crescimentos, sim. Por outro lado, podemos admitir que o universo que faz as reservas de fim de ano é um universo que se o compararmos com as férias de todos os portugueses ao longo do ano é um ‘bocadinho’ mais restrito e, portanto, devemos admitir que seja um universo mais estável”.

Em resumo, explica Pedro Costa Ferreira, a manutenção da procura neste final de ano “não é incompatível” com um “crescimento do mercado de ‘lazer'” no próximo ano, mas, na verdade, também “pode acontecer que esteja aqui mais uma referência a um desacelerar da procura e um desacelerar da procura de ‘lazer’ pelos portugueses”.