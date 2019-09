“Já as fórmulas industriais têm sido associadas a uma menor diversidade de ‘bactérias boas’ e a maior obesidade aos 18 meses de idade”, acrescenta.

Os investigadores acreditam que o tipo de alimentação provocará diferenças significativas na composição da microbiota intestinal dos bebés nascidos entre as 28 e as 32 semanas de gestação, que são particularmente suscetíveis de sofrerem um desequilíbrio entre microrganismos benéficos e microrganismos prejudiciais, chamado de disbiose intestinal.

“Ao contrário do que se pensava antigamente, esta alteração precoce do tipo, quantidade e diversidade de bactérias e outros micróbios presentes no intestino não será temporária. Ela afetará a ‘programação’ do metabolismo e da imunidade muito para além da infância, influenciando o desenvolvimento de várias doenças na idade adulta”, refere a investigadora.

O projeto conta com a colaboração da Maternidade Dr. Alfredo da Costa/Centro Hospitalar de Lisboa Central e do único Banco de Leite Humano existente em Portugal.