"Senhor primeiro-ministro, tem dito que não é liberal, já o disse várias vezes. Eu registo, lamento, mas é um direito seu. Agora eu não esperava é que se tornasse socialista tão depressa após chegar ao Governo, isso é que eu não esperava mesmo", declarou Rui Rocha, no debate sobre a proposta de Orçamento do Estado para 2025 na generalidade, na Assembleia da República.

Segundo o presidente da IL, para o executivo PSD/CDS-PP chefiado por Luís Montenegro "isto está bom assim", após oito anos de governação do PS: "Isto está bom, não subimos nenhum imposto, isto está bom assim, carga fiscal mais ou menos a mesma, despesa corrente mais ou menos a mesma".

"Senhor primeiro-ministro, não foi isso que disseram aos portugueses", acusou.

Na resposta, o primeiro-ministro manifestou "alguma desilusão" com a posição da IL, que no seu entender "não é muito coerente", tendo em conta que "tem ideias nomeadamente sobre a fiscalidade muito próximas daquelas que tem o Governo".

Luís Montenegro criticou a IL por não valorizar a descida do IRS, as mudanças no regime fiscal IRS Jovem, a isenção de IMT e de Imposto de Selo para jovens que comprem a primeira habitação e a isenção de contribuições e impostos nos prémios de produtividade.

"Eu acho que isto já é muito. É tudo aquilo que queremos? Não é, mas é muito. E é muito para esta janela de seis, sete meses de exercício", defendeu.

O primeiro-ministro disse compreender que a IL tivesse uma ambição "ainda maior" em termos de política fiscal, e queixou-se da dificuldade em descer impostos no atual quadro parlamentar, frisando que chefia um executivo minoritário: "As coisas são como são".

"Num Governo minoritário, até descer impostos é difícil. Veja bem, senhor deputado, nós não temos uma maioria parlamentar e, por incrível que pareça, temos dificuldade em descer impostos. É uma coisa única no mundo. Não há nenhum Governo no mundo que seja bloqueado na sua pretensão de descer impostos. Parece que é aquilo que o parlamento quer fazer relativamente a este Governo", lamentou.

A IL vai votar contra a proposta de Orçamento para 2025 na generalidade, anunciou Rui Rocha em 24 de outubro, considerando que o documento manifesta ausência de visão reformista e não está alinhado com o programa eleitoral da coligação Aliança Democrática (PSD/CDS-PP/PPM).

Rui Rocha não anunciou para já a posição do partido na votação final global, mas manifestou "enormíssimas dúvidas" de que venha a haver uma mudança de sentido de voto.

PS pede a Luís Montenegro publicação de lista de espera de cirurgias

O secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, pediu hoje ao primeiro-ministro, Luís Montenegro, que dê indicações para que voltem a ser publicados no portal da transparência os dados sobre os tempos de espera para cirurgias.

“Os últimos dados disponíveis são de dezembro de 2023. Por razões de transparência, para podermos fazer a monitorização e a fiscalização da ação governativa, façam o favor de publicarem os dados no portal da transparência”, desafiou Pedro Nuno Santos no primeiro pedido de esclarecimento a Luís Montenegro durante o arranque do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), no parlamento.

O líder socialista lembrou que Montenegro disse no congresso do PSD que não havia "nenhum doente oncológico à espera para lá do tempo máximo recomendado para cirurgias em oncologia".

Partimos sempre do princípio de que o senhor primeiro-ministro, quando fala, fala a verdade e com a certeza do que diz”, acrescentou, embora pedindo a Luís Montenegro para dar “orientações ao Governo e ao Ministério da Saúde para voltarem a publicar, no portal da transparência, os dados sobre tempos de espera” para cirurgia.

Na resposta, o primeiro-ministro não respondeu diretamente a este desafio e disse apenas que “do ponto da vista da saúde” o Governo terá “total transparência”.

“E posso dizer-lhe: é verdade, não há hoje doentes oncológicos em lista de espera ultrapassado o tempo máximo de resposta garantida. Não há, não há”, reiterou.

Chega reclama liderança da oposição