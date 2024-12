Segundo o IPMA, este sábado será mais soalheiro, com "diminuição de nebulosidade a partir da tarde".

Além disso, apesar da "formação de gelo ou geada no interior em alguns locais do interior Norte e Centro", regista-se uma pequena subida de temperatura — "exceto no nordeste transmontano e naBeira Alta".

As temperaturas máximas oscilam entre os 9ºC (Guarda) e os 18ºC (Faro). As mínimas vão estar entre os -1ºC (Bragança) e os 10ºC (Faro).

Há a "possibilidade de ocorrência de aguaceiros até final da manhã, em especial no litoral Centro e Sul, que poderão ocasionalmente ser acompanhados de trovoada".

Quanto ao vento, este será "em geral fraco a predominar do quadrante leste".