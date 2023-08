As Pousadas de Juventude disponibilizam desde 2019 alojamento a preços acessíveis para jovens que chegam ao Ensino Superior.

Numa altura em que a falta de alojamento para estudantes universitários se agrava, e o preço médio de um quarto ultrapassa os 400 euros em Lisboa e no Porto, as Pousadas da Juventude podem ser uma alternativa para quem está deslocado e não consegue encontrar quarto.

O programa enquadra-se no Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, e o arrendamento de quartos é “semelhante ao das residências universitárias”.

“O valor dos quartos varia conforme a localidade e inclui pequeno-almoço, internet wi-fi, limpeza diária, troca de roupa de cama e atoalhados semanalmente e utilização da cozinha de alberguista”, explica a Movijovem em nota enviada às redações.

Ao SAPO24, fonte da Movijovem adianta que este ano “aumentaram em 9% o número de camas disponíveis para este programa”. De acordo com a mesma fonte, “os valores variam entre os 220 e os 300 euros mensais”.

“Todas as Pousadas da região [de Lisboa] estão disponíveis para receber estudantes”, nomeadamente, a Pousada da Juventude no centro (Rua Andrade Corvo), a do Parque das Nações, que reabriu após obras de requalificação, um investimento de 200 mil euros que incidiu sobretudo na recuperação das aéreas de convívio e lazer. As Pousadas de Oeiras e de Almada também disponibilizam camas para estudantes.

No Porto, os valores “rondam os 280 e os 295 euros mensais”, explica a mesma fonte. É a única Pousada da Juventude na cidade e fica próximo do Fluvial.

Sobre estes valores, os jovens podem beneficiar de “desconto do Cartão Jovem Europeu: 10% em duplo/twin e 20% em quarto múltiplo”, pode ler-se na nota.

“Os estudantes bolseiros poderão ter um valor equivalente ao desconto de um mês para utilizar em vale de alojamento na rede de Pousadas de Juventude”. A oferta é “extensível a 19 das unidades das Pousadas de Juventude do país”.

Os jovens universitários podem procurar por alojamento de longa duração nas Pousadas de Aveiro, Abrantes, Almada, Beja, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Évora, Faro, Guarda, Guimarães, Lisboa Centro, Lisboa Parque das Nações, Oeiras, Portimão, Porto, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Vila Nova de Cerveira.

