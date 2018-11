Os 758 delegados vão votar para eleger o candidato da maior família política europeia à presidência do executivo comunitário no quadro das eleições europeias de 2019, entre o atual líder do Partido Popular Europeu no Parlamento Europeu (PE) e o antigo primeiro-ministro finlandês.

Com o apoio declarado do PSD, de Angela Merkel, e de todos os outros chefes de Governo do PPE, Manfred Weber está na ‘pole position’ da corrida a ‘Spitzenkandidat’ (palavra alemã para candidato principal) da maior família política europeia.

Entre os delegados, haverá 17 representantes do PSD e cinco do CDS-PP, com a líder centrista a guardar para hoje o anúncio do seu candidato.

Os votantes no congresso do PPE podem exercer o seu direito de voto das 10:30 às 12:00 locais (menos duas horas em Lisboa), assinalando no boletim quem querem que seja o seu candidato à presidência da Comissão Europeia.