Para Jorge Carlos Fonseca, “o fundamental é que (…) a investigação prossiga e que no final a justiça seja feita perante um caso que foi verdadeiramente brutal”.

O estudante morreu num hospital do Porto, na sequência de alegadas agressões por um grupo, em 21 de dezembro, junto a um bar de Bragança, após uma desavença, tendo sido detidos cinco suspeitos.

O Presidente de Cabo Verde, país que detém a presidência rotativa da CPLP, falava no Palácio de Belém, em Lisboa, no final da reunião do Conselho de Estado, na qual participou a convite do homólogo português, Marcelo Rebelo de Sousa.

O Conselho de Estado analisou os “enormes desafios que se colocam à CPLP”, numa reunião que durou cerca de quatro horas.

Jorge Carlos Fonseca, o primeiro chefe de Estado a participar numa reunião desta natureza, fez uma “exposição introdutória sobre as perspetivas estratégicas” da comunidade lusófona, à qual se seguiram intervenções dos conselheiros.

“Fiz uma comunicação centrada na mobilidade no espaço comunitário, no que tem sido a presidência de Cabo Verde e o estado atual desse acordo [para a mobilidade], que espero que seja aprovado este ano, ainda que tenha sido um processo nada fácil, complexo, que teve que levar em conta as especificidades dos Estados”, considerou.

Jorge Carlos Fonseca disse ter demonstrado ao Conselho de Estado o seu “otimismo” em relação a essa aprovação.

Sobre a sua participação inédita numa reunião do Conselho de Estado em Portugal, o Presidente cabo-verdiano disse ter “aprendido muito com os comentários, as críticas e as sugestões”.

“Foi um fator de estímulo no sentido de aprimorar a comunidade para que venha a ser mais uma comunidade de povos, de pessoas, do que uma comunidade de estados”, disse.

Desde que assumiu funções, em março de 2016, Marcelo Rebelo de Sousa inovou ao convidar personalidades estrangeiras e portuguesas para as reuniões deste órgão.

