"Na sequência do incidente na Ribeira da Granja, com origem no incêndio ocorrido ontem, na Auto-Sueco, na zona empresarial do Porto, a Autoridade Marítima levantou esta tarde, por precaução, a bandeira vermelha na Praia das Pastoras (junto ao Jardim do Passeio Alegre)", refere a Câmara Municipal do Porto em comunicado.

É ainda referido que "as autoridades e as equipas da Águas e Energia do Porto continuam no terreno e estão em permanência a monitorizar a situação".

Os banhos e a pesca lúdica também foram hoje proibidos por precaução entre o cais de cimentos, perto do restaurante Casa d’Oro, e a foz do Douro.

A Câmara do Porto está a tentar minimizar os efeitos da descarga de materiais poluentes na foz da ribeira da Granja e consequentemente no rio Douro, estimando concluir os trabalhos de limpeza na quarta-feira.

O incêndio afetou os escritórios da Auto Sueco Portugal, da Aftermarket Portugal e da Amplitude Seguros, empresas do grupo Nors.