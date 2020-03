A 'start-up' Aqui Há Beira!, com sede no Fundão, distrito de Castelo Branco, tem como alvo da iniciativa a população de risco e pretende aviar recados urgentes, como a ida às compras ou à farmácia, mas está a encontrar forma de também dar resposta a pais, nomeadamente famílias monoparentais, que não tenham com quem deixar os filhos durante algumas horas.

Elisa Bogalheiro, diretora da empresa e uma das mentoras da ideia, disse hoje à agência Lusa que num dia foram contactadas por dez voluntários, da Covilhã e Fundão, a disponibilizarem-se para ajudar numa região do país onde "existe uma elevada taxa de envelhecimento da população".

A intenção da plataforma digital, que costuma operar entre a Guarda e Castelo Branco, é que a rede se vá alargando, com conhecidos e amigos de conhecidos, para dar garantias de segurança, especialmente também até ao Pinhal Interior, "onde há muita gente isolada".

"Neste momento não vamos estar a divulgar uma agenda cultural e turística e a apelar às pessoas para visitarem a região, porque quase tudo foi cancelado e porque é altura de as pessoas perceberem que devem evitar ajuntamentos e ficarem em casa. Encontrámos esta forma de utilizar o nosso alcance para criar uma ponte entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda", salienta Elisa Bogalheiro, em declarações à agência Lusa.