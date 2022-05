De acordo com dados do Operador do Mercado Ibérico de Eletricidade (OMIE), em Portugal, que partilha o mercado com Espanha, embora por vezes os preços sejam dissociados pelas diferenças de produção, o preço da eletricidade no domingo será de 174,09 euros/MW/h.

Assim, o preço fixado para domingo, um dia da semana em que a atividade económica diminui e a procura de energia é menor, será o mais baixo até agora neste mês e o mais barato desde 24 de abril, quando a eletricidade foi paga a 146,95 euros/MWh.

Apesar desta queda, a segunda consecutiva, o preço da eletricidade será 17 vezes superior ao que era no segundo domingo de maio de 2021 (10,53 euros), embora ainda seja 16% inferior ao de 24 de fevereiro, quando se iniciou a invasão da Ucrânia pela Rússia.

Até agora, este mês, o preço médio da eletricidade atingiu 188,62 euros/MWh, quase 100 euros abaixo da média registada em março (283,3 euros/MWh), o mais caro da história até à data, embora seja quase o dobro do preço de 2021, considerado o ano mais caro da série histórica com 111,4 euros/MWh.

A invasão russa da Ucrânia está a causar tensões no mercado energético, especialmente no caso do gás, devido ao risco de que as importações russas para a Europa sejam refreadas pelas sanções impostas pela União Europeia.

O Conselho Europeu reconheceu a dificuldade de Espanha e Portugal em lidar com os preços elevados da energia, o que permitirá a ambos os países beneficiar de um “tratamento especial” na sua resposta, o que implica a fixação de um preço máximo para o gás utilizado para gerar eletricidade.

A este respeito, a Comissão Europeia concordou em fixar inicialmente este limite em 40 euros/MWh para os próximos doze meses, para se estabilizar em cerca de 50 euros em média durante todo o período, baixando assim o custo da eletricidade para os consumidores ibéricos, uma redução que os consumidores notarão a partir deste mês.

Quanto a outros países europeus, no Reino Unido, o megawatt hora será pago no domingo a uma média de 141,79 libras (cerca de 166 euros), enquanto na Alemanha será de 171,82 euros, em França a 175 euros e em Itália a 208,85 euros.