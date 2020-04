"A ‘Premier League’ e os clubes estão a trabalhar em conjunto em diferentes cenários. O nosso objetivo é retomar a competição quando for seguro fazê-lo e apenas com aprovação do governo", disse um porta-voz da ‘Premier League', no final de uma reunião realizada hoje, por videoconferência, e na qual estiveram representados os 20 emblemas que disputam a prova.

Na reunião, todos os clubes voltaram a manifestar a intenção de retomar e concluir o campeonato, não tendo sido abordados temas como o prazo para finalizar a prova - tem sido avançado o dia 30 de junho -, os cortes salariais nas equipas ou o ‘mercado' de transferências.

"Mantemos a intenção de completar a temporada 2019/20, mas, neste momento, qualquer data é incerta, perante a evolução da covid-19", referiu o mesmo porta-voz, salientando que "a liga apenas será retomada quando houver autorização das entidades médicas".

A Liga inglesa foi suspensa em 13 de março, quando estavam decorridas 29 jornadas.