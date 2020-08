“À luz das consultas do Presidente da República com os partidos, foi decidido fixar a data de 01 de novembro de 2020 para a realização do referendo sobre o projeto de revisão da Constituição”, especificou-se no texto.

O dia 01 de novembro é o dia em que se celebra o aniversário do início da guerra da independência da Argélia, que durou de 1954 a 1962.

Quando tomou posse, em dezembro, Tebboune comprometeu-se a rever a lei fundamental da Argélia.

Esta iniciativa pretende responder — no quadro da Nova República prometida por Tebboune — ao ‘Hirak’, o movimento de protesto popular que exige uma mudança do sistema político.