Esta decisão foi tomada numa reunião extraordinária do Grupo Parlamentar do PS na Sala do Senado, na Assembleia da República, segundo indicaram fontes do partido à agência Lusa.

Já José Pedro Aguiar-Branco foi uma confirmação do próprio depois da candidatura ter sido retirada há cerca de uma hora.

O anúncio foi feito pelo antigo ministro da Defesa nos corredores do parlamento, depois de ter falhado a primeira eleição e quando foi decidido que a primeira sessão plenária da XVI legislatura vai ser hoje retomada pelas 21h00, tendo os partidos até às 20h00 para apresentar candidaturas para presidente da Assembleia da República.