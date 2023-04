O alegado pedido de alteração de um voo da TAP para que Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, conseguisse voltar para Portugal mais cedo de uma viagem oficial a Moçambique continua na ordem do dia.

Já depois de muitos desmentidos, até de Marcelo Rebelo de Sousa, esta quinta-feira a deputada do Bloco de Esquerda Mariana Mortágua revelou que o gabinete do Presidente da República foi informado do pedido.

A revelação foi feita no Parlamento, com a deputada a referir que existe uma troca de e-mails que mostram que a iniciativa de pedir uma troca de voo partiu da agência de viagens que trabalha com a Presidência da República. Mortágua salientou mesmo que foi "enviado um e-mail à presidência da República", no mesmo dia em que foi pedido uma alteração de voo à TAP, e onde se diz que a alteração não seria inédita.

Ainda nesse dia, o gabinete de Marcelo agradece a informação e informa que a “hipótese preferencial” é um dos voos regulares, como acabou por acontecer.