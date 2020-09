Marisa Matias volta a apresentar-se à corrida eleitoral para o Palácio de Belém, depois de em 2016 a eurodeputada e dirigente do BE ter conseguido o melhor resultado de sempre de um candidato presidencial da área política bloquista, ficando em terceiro lugar, com 10,12% dos votos.

A primeira declaração da bloquista no âmbito destas eleições acontece hoje à tarde, no Largo do Carmo, em Lisboa.

Na plateia desta sessão, segundo informação adiantada à agência Lusa, vão marcar presença diferentes profissionais que estiveram na primeira linha do combate à pandemia, entre as quais uma cuidadora, uma cientista, uma trabalhadora de limpezas, um médico, um enfermeiro, um professor, trabalhador da indústria, um trabalhador da recolha do lixo ou um trabalhador dos CTT.

Esta será a quarta vez que Marisa Matias irá protagonizar uma candidatura bloquista, tendo duas sido como cabeça de lista ao Parlamento Europeu (2014 e 2019) e a outra como candidata apoiada pelo BE às últimas presidenciais.

No final de maio, fonte oficial do partido revelou à agência Lusa que o BE iria debater a corrida presidencial “ainda antes do final do verão”, na semana em que a líder bloquista, Catarina Martins, afirmou que “o Bloco de Esquerda, no seu tempo”, apresentaria “a sua candidatura”.

Nessa altura, no programa da RTP1 “5 para a meia-noite”, Catarina Martins foi desafiada a escolher em quem votaria nas presidenciais: “Marcelo Rebelo de Sousa, Ana Gomes ou num candidato que o Bloco ainda vai arranjar”.

“Eu nas últimas votei na Marisa Matias e gostei tanto”, disse apenas a coordenadora do BE.

Na última convenção do BE, em novembro de 2018, quando Catarina Martins anunciou à reunião magna que iria propor Marisa Matias como cabeça de listas às eleições europeias de 2019, a líder bloquista referiu: “ela foi a candidata que teve mais votos em Portugal numa eleição presidencial e algum dia uma mulher será Presidente".

Marisa Isabel dos Santos Matias nasceu em Coimbra em 20 de fevereiro de 1976 é socióloga.

Desde cedo que se envolveu em causas estudantis e cívicas, tendo sido mandatária nacional do “Movimento Cidadania e Responsabilidade pelo Sim”, aquando do referendo nacional pela despenalização do aborto em 2007, tendo sido em 2009 eleita pela primeira vez eurodeputada do BE.