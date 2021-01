"Na sequência da notícia de um teste positivo a Marcelo Rebelo de Sousa, além de lhe desejar as melhoras, contactei a linha SNS24, como qualquer pessoa faria, e tive indicações de poder continuar com a minha vida normal, obviamente cumprindo todas as normas sanitárias como tenho cumprido até agora", refere Marisa Matias, num vídeo enviado à comunicação social.

Apesar disso, uma vez que já tinha realizado um teste na segunda-feira devido às viagens previstas à Madeira e aos Açores, a recandidata presidencial optou "por cancelar as atividades presenciais de hoje", preferindo "aguardar o resultado desse teste, que se veio confirmar negativo".

Assim, a agenda de campanha de Marisa Matias é retomada na quarta-feira com a viagem às ilhas, mantendo-se também a disponibilidade para participar no debate agendado para esta noite na RTP com todos os candidatos.

Esta manhã, a eurodeputada e dirigente bloquista assistiu, a partir de casa, à reunião do Infarmed, aproveitando este momento de comunicação virtual para reagir a este encontro entre especialistas e políticos.

“É com muita preocupação que vejo a evolução dos números e a forma como está a ser difícil gerirmos esta pandemia e por isso penso que não temos alternativa senão continuar a seguir as indicações das autoridades de saúde”, referiu.

Na perspetiva de Marisa Matias, “há um objetivo fundamental aqui que é o de proteger o SNS e isso pode e deve significar mobilizar todos os meios que estão à disposição”, mas também “garantir os rendimentos das famílias, garantir que há meios de apoio às empresas para que elas possam aguentar”.

“Não é apenas dando indicações de um novo confinamento, as pessoas têm de ter condições para poder responder a esse confinamento. Estou certa de que, juntos e juntas, vamos conseguir dar mais uma vez a volta a esta situação”, concluiu.

[Notícia atualizada às 17:35]