Do programa da visita de João Lourenço, que se inicia na segunda-feira, constam “conversações com o Presidente coreano, Yoon Suk-yeol, a assinatura de acordos para o reforço da cooperação bilateral e um encontro de cortesia com o presidente da Assembleia Nacional, Kim Jin-pyo”, adianta-se na nota de imprensa.

João Lourenço, que é acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Téte António, e do ministro de Estado para a Coordenação Económica, vai participar igualmente num fórum económico.

O Ministério das Relações Exteriores salientou que Angola e a Coreia do Sul mantêm “relações excelentes e com mútuas vantagens” e “consultam-se regularmente sobre assuntos domésticos e internacionais de interesse bilateral”.

A exportação é um dos principais vetores de crescimento económico no país, com realce para equipamentos de telecomunicações, semicondutores, computadores, automóveis, aço e navios, que têm com principais destinos a China, os Estados Unidos e o Japão.

A Coreia do Sul e Angola estabeleceram relações diplomáticas em 1992, destacando-se as atividades das empresas sul-coreanas no mercado angolano no setor de construção naval, automóveis, máquinas agrícolas, produtos farmacêuticos e energia renovável, de acordo com a página da embaixada coreana.