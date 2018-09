O Presidente chinês, Xi Jinping, anunciou esta segunda-feira, no Fórum de Cooperação China-África, em Pequim, que vai entregar 60 mil milhões de dólares (51 mil milhões de euros) em assistência e empréstimos para países africanos.

"A China decidiu emprestar um total de 60 mil milhões de dólares, no formato de assistência governamental e através de investimento e financiamento de instituições financeiras e empresas", disse.

Xi Jinping falava no Grande Palácio do Povo, o Parlamento chinês, perante dezenas de chefes de Estado e de Governo do continente africano, no arranque da terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC).