O presidente da Comissão Directiva da Acreditar, Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, João Bragança, foi eleito Vice-Presidente da Childhood Cancer International (CCI).

A Childhood Cancer International é a confederação internacional de associações de pais ligadas à oncologia pediátrica, que congrega 171 organizações de 88 países, fundada em 1994. Este ano a CCI recebeu formalmente o estatuto de parceiro oficial da Organização Mundial da Saúde (OMS). Esta parceria tem como objectivo reduzir a disparidade da taxa de sobrevivência das crianças com cancro entre países subdesenvolvidos e desenvolvidos - alcançar uma taxa de sobrevivência global superior a 60% em 2030 e reduzir o sofrimento.

A CCI será um interlocutor privilegiado, fazendo parte de grupos de trabalho e colaborando em programas de melhoria das condições de vida, saúde, diagnóstico e capacitação em diversos países a serem selecionados num futuro próximo (6 a 10 em 2019, 18 a 25 em 2021).

João Bragança salienta que "“como presidente da Acreditar, é um orgulho muito grande pertencer à Comissão Directiva e ter sido eleito Vice-Presidente da Childhood Cancer International, de que somos membros fundadores. Esta nomeação é uma moeda de duas faces: é o reconhecimento do papel que a Acreditar desenvolve na oncologia pediátrica mas é, simultaneamente, uma responsabilidade acrescida neste combate global em defesa das crianças e jovens adultos afectados pelo cancro.”

Da reunião anual da CCI, que decorreu no final de Novembro, no Japão, foi eleito o seguinte Conselho Directivo: Ruth Hoffman (EUA), Presidente; Carmen Auste (Filipinas), Membro; Luisa Basset, Espanha), Secretária; João Bragança (Portugal), Vice-Presidente; Marcela Zubiete (Chile), Membro; Mary MacCowan (Austrália), Tesoureiro; Nicole Scobie (Suiça), Membro; Carl Queirós (Africa do Sul), Membro.