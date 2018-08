Em declarações à agência Lusa, Paulo Pimenta de Castro explicou que “cada vez mais o território está mais empobrecido”, quando poderia ser recuperado “com outro tipo de opções”, com uma maior aposta em agricultura, florestas e turismo.

“As pessoas mais ligadas à área do eucalipto vêm sistematicamente dizer que o sobreiro também arde […]. A questão é saber se isso justifica a opção por outras [espécies] mais combustíveis do que umas menos combustíveis e com elevada carga arbórea, que no caso das explorações agroflorestais não existe porque há alguma compartimentação ou alguma dispersão. Nesse caso, os incêndios terão uma progressão mais lenta”, acrescentou.

Neste sentido, Paulo Pimenta de Castro defende que Portugal deve “deixar de uma vez por todas de apostar em monoculturas extensíveis ao longo do país”, quando o território português “oferece uma grande possibilidade de diversificar culturas e atividades”.

“Enquanto promovermos este tipo de dispersão de arvoredo sem qualquer tipo de gestão ao longo do território, vamos ter riscos de incêndios assegurados”, sublinhou.