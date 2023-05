“Esta iniciativa vai aproximar empregadores de candidatos a emprego, numa altura em que vivemos o paradoxo de os empresários queixarem-se da falta de candidatos a empregos e alegadamente os candidatos [também se queixarem de não ter emprego]”, alegou.

Na sua intervenção na abertura oficial da Feira de Emprego do Centro, que decorre durante o dia de hoje no Convento São Francisco, em Coimbra, José Manuel Silva aludiu à contradição que diz que a empregabilidade atravessa.

“Há certamente um problema de comunicação, de aproximação. Portanto, todas estas iniciativas são fundamentais para proporcionar oportunidades a quem as deseje e que, desejando-as, merece tê-las, mas também para permitir aos nossos empresários contratarem a força de trabalho necessária para poder fazer crescer os seus negócios”, sustentou.

Já o presidente do Turismo do Centro de Portugal, Pedro Machado, evidenciou que esta Feira da Empregabilidade vai “permitir aos empregadores poderem apresentar aquilo que são hoje as suas necessidades” e “aqueles que querem colaborar, direta ou indiretamente, de forma permanente ou de forma temporária, com o turismo, encontrarem a resposta para essa atividade”.

“O turismo é hoje um dos setores que está em maior pujança em Portugal e todos sentimos a necessidade dos recursos humanos, essencialmente de recursos humanos qualificados, que tenham competências próprias nesta matéria, mas também recursos humanos que de alguma forma possam encontrar aqui um part-time”, acrescentou.

Sobre o evento, o presidente da Associação Fórum Turismo, António Marto, destacou as “elevadas expectativas” que têm para os cerca de 1.500 participantes.

“Esperamos que as pessoas entrem com currículo e saiam com um pré-contrato assinado na outra mão”, referiu.

A Feira de Emprego do Centro é organizada pela Bolsa de Empregabilidade, hub de contratação em Turismo, juntando cerca de 50 empresas de hotelaria, restauração, recursos humanos, animação turística e similares, com o objetivo de reunir quem procura trabalho na área do turismo e quem procura identificar talentos neste setor.