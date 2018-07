Numa carta endereçada ao presidente da federação tailandesa de futebol, Gianni Infantino, presidente da FIFA, afirma que tem acompanhado as notícias da operação de resgate e deixou o convite às crianças que estão presas na gruta para assistirem à final do Mundial na Rússia.

"Em nome da comunidade internacional de futebol, expresso o meu apoio para com as famílias dos jovens e do treinador, assim como a minha solidariedade para com o povo da Tailândia neste momento de grande preocupação", lê-se na carta endereçada ao presidente da federação tailandesa de futebol.

Caso o resgate seja concluído com sucesso e a tempo, o Gianni Infantino deixa o convite para que os jovens possam assistir ao final do Mundial, a realizar-se no dia 15 de julho em Moscovo, na Rússia.

"Se, como todos desejamos, se eles se reunirem com as famílias nos próximos dias e se sua saúde lhes permitir viajar, a FIFA gostaria de convidá-los para assistir à final do Mundial 2018", escreveu Infantino.

Os rapazes, de 11 a 16 anos, e o seu técnico entraram na caverna Tham Luang Nang Non depois de uma partida de futebol no dia 23 de junho, mas chuvas quase constantes desde então impediram as operações de resgate.

A equipa de futebol foi encontrada por mergulhadores numa operação no final da noite de segunda-feira

As chuvas fortes que se fizeram sentir nesse dia inundaram parcialmente a gruta.

Várias centenas de socorristas, incluindo soldados norte-americanos e mergulhadores britânicos, participam nas operações de busca e resgate dos jovens de uma das maiores grutas da Tailândia, na província de Chiang Rai.

Um antigo membro da marinha tailandesa morreu hoje, por falta de oxigénio, depois de ter entregado uma reserva de ar às crianças presas numa gruta inundada no norte da Tailândia, disseram hoje as autoridades.

Os preparativos para a retirada das crianças foram hoje acelerados, antes do regresso anunciado da chuva, podendo o resgate acontecer nas próximas horas de acordo com as últimas informações.

Os socorristas esperam conseguir, com a ajuda de bombas, baixar o nível da água, de modo a permitir que as crianças não tenham que mergulhar durante muito tempo.

Até ao momento, um mergulhador experimentado demora cerca de 11 horas a chegar ao local onde se encontram as crianças: seis horas para ir e cinco horas para regressar, graças a corrente.

O percurso estende-se por vários quilómetros através de canais acidentes, com passagens difíceis sob a água.