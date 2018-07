"Nunca na história foram criadas tantas oportunidades de emprego científico como hoje. O número de concursos que estão neste momento a ser abertos para serem financiados contratos pela FCT [Fundação para a Ciência e Tecnologia] é o dobro do número de contratos financiados nos últimos 20 anos", disse Nuno Ferrão no Encontro Ciência 2018, que decorre até quarta-feira em Lisboa, reunindo mais de 4.200 participantes para debater a situação atual e o futuro, assim como conhecer projetos científicos em desenvolvimento.

Na sessão de abertura, que contou com a presença do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor, foram realçadas as mudanças que estão a ser aplicadas para, segundo Nuno Ferrão, "uma mudança de paradigma absolutamente crítica", visando conseguir uma situação em que, para, "os cientistas, ter um contrato de trabalho é a norma".

A FCT, que financia a investigação científica, comprometeu-se a criar este ano "condições para vir a financiar no total cerca de 5.000 contratos, para investigadores que encontrarão em Portugal a oportunidade de desenvolver a sua carreira".

No retrato feito por Nuno Ferrão, o número de investigadores por mil habitantes quase triplicou e o número de doutoramentos realizados por universidades portuguesas por ano está perto de ser multiplicado por cinco.