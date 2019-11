Torra na mesma entrevista, no Palácio da Generalitat, em Barcelona, reitera as posições sobre o que chama “autodeterminação”, a libertação do que considera “presos políticos” do Processo independentista, e não “políticos presos, assim como continua a defender a realização de um referendo.

“Eu não quero que ninguém perca, só quero que reconheçam os nossos direitos para podermos votar”, frisou Torra que criticou as posições do PSOE sobre a Catalunha durante a campanha eleitoral que termina hoje.

Pedro Sánchéz, líder do PSOE e chefe do governo, em funções, vai encerrar a campanha hoje à noite em Barcelona.

Para Joaquim Torra a presença de Sánchez na cidade é um culminar de uma série de posições que, diz, os socialistas vêm tomando durante os últimos meses.

“Forma parte de uma estratégia de enviar uma mensagem ao eleitorado espanhol, mais do que ao catalão, e facto é que durante toda esta campanha, foram sendo enviadas mensagens sobre uma atitude de firmeza contra os catalães: o decreto digital, novas impugnações a resoluções ao Parlamento da Catalunha. Foi todos os dias o mesmo tema”, concluiu admitindo que aguarda, com particular interesse, os resultados dos três partidos republicanos da Catalunha.