Foto de arquivo de 26 de fevereiro de 2010 do jornalista e escritor, José António Saraiva. O ex-diretor do Expresso José António Saraiva, cronista do Sol, morreu hoje aos 77 anos, vítima de doença prolongada. Nascido em 1948 em Lisboa, José António Saraiva assumiu a direção do semanário Expresso na década de 80 do século passado e foi o diretor que esteve mais anos à frente do título, no total de 22 anos. 06 de março de 2025. MIGUEL A.LOPES/LUSA

Lusa