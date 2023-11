Uma mulher e duas crianças luso-palestinianas morreram esta manhã num bombardeamento das forças israelitas no sul de Gaza. Dois civis palestinianos também foram mortos.

Em nota publicada no sítio da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa “lamenta a morte de cinco civis num bombardeamento hoje no sul de Gaza, entre os quais três de nacionalidade portuguesa, e expressa a sua mais sentida solidariedade às famílias, bem como a todas as vítimas deste conflito”.

As vítimas estavam no sul de Gaza aguardando a saída daquele território cercado pelas forças israelitas.

Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Portugal tinha obtido autorização, esta quarta-feira à noite, para evacuar 10 cidadãos nacionais e familiares através da passagem de Rafah, a qual estará aberta para a retirada de cidadãos estrangeiros de Gaza para o Egito.

Estes cidadãos completam o número de pessoas da lista prioritária fornecida por Portugal às autoridades de Israel e do Egito, acrescentou João Gomes Cravinho, em declarações aos jornalistas num hotel em Bissau.

O presidente da República espera que, nos próximos dias, “seja possível a saída de Gaza para o Egipto de um grupo de cidadãos luso-palestinianos”.

Os luso-palestinianos juntam-se a milhares de civis no sul da Faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito. O local para onde Israel tem dito ao povo palestiniano se dirigir durante a incursão ao norte de Gaza, para eliminar militantes do braço armado do Hamas, depois do ataque a Israel em 7 de outubro.