“A convite do Presidente da República Francesa e do presidente do Comité Olímpico Internacional, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa deslocar-se-á a Paris, entre 25 e 27 de julho, para participar na Cerimónia de Abertura dos Jogos Olímpicos e apoiar todos os atletas e responsáveis da Missão Olímpica de Portugal”, lê-se no sítio oficial da Presidência da República.

Os Jogos Olímpicos Paris2024 vão ser disputados entre sexta-feira, dia da Cerimónia de Abertura, no rio Sena, e 11 de agosto, na capital francesa.

Portugal vai estar representado por 73 atletas, 37 mulheres e 36 homens, em 15 modalidades.