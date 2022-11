O Presidente da República mostrou-se hoje em Torres Vedras tranquilo com o estado da covid-19 e as medidas para o inverno no país, após a reunião dos especialistas no Infarmed.

"Estamos a entrar na fase de inverno, com vírus da gripe e outros vírus que têm emergido, e a reunião serviu para estarmos tranquilos", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas, segundo o qual a vacinação e a monitorização da pandemia dão "uma grande segurança e confiança". "A última variante dominante da covid-19 fica em termos de internamento 30% abaixo da gravidade da sub-variante anterior e o mesmo em termos de mortalidade", sustentou, após ouvir os especialistas. "Valeu a pena a reunião porque há muitos meses não se fazia o ponto de situação", defendeu o Presidente da República, que falava à margem da inauguração da sede da Associação Mundial de Enoturismo, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa, O ministro da Saúde afastou hoje a necessidade de voltar a implementar medidas obrigatórias de mitigação da pandemia de covid-19, considerando que é tempo de "virar a página", mas reforçou o apelo à vacinação. "Não está prevista a necessidade de medidas de saúde pública de natureza obrigatória", afirmou Manuel Pizarro em declarações aos jornalistas no final de uma reunião que juntou hoje especialistas e políticos no Infarmed. Justificando que é tempo de "virar a página do período mais difícil", o ministro da Saúde ressalvou, no entanto, que isso não significa a desvalorização da pandemia e, por isso, sublinhou a importância da vacinação contra a covid-19. A vacinação sazonal contra a covid-19 e a gripe iniciou-se em 07 de setembro, dirigida sobretudo aos grupos mais vulneráveis. Segundo Manuel Pizarro, já receberam a segunda dose de reforço da vacina cerca de 1,9 milhões de pessoas, mas o objetivo é que sejam três milhões até dezembro. Apesar de considerar os resultados animadores, o governante reforçou o apelo para a vacinação, explicando que, de acordo com os peritos, as vacinas mantêm o mesmo efeito protetor contra as novas variantes que, por outro lado, "não acarretam maior risco para a saúde". Especialistas e políticos reuniram-se no Infarmed, em Lisboa, para fazerem o ponto da situação da pandemia da covid-19, depois de a última reunião ter acontecido em fevereiro. Manuel Pizarro considerou que o encontro foi, sobretudo, útil para ajudar a preparar o inverno, ainda que o plano esteja já "praticamente concluído", devendo ser apresentado "nos próximos dias". — Portugal registou, entre 01 e 07 de novembro, 5.291 infeções pelo coronavírus SARS-CoV-2, 44 mortes associadas à covid-19 e um novo aumento dos internamentos, indicou hoje a Direção-Geral da Saúde (DGS).