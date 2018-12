De acordo com informação do Instituto Francisco Sá Carneiro, que na próxima semana realizará um conjunto de eventos em memória do antigo primeiro-ministro, o chefe de Estado receberá no Palácio de Belém os principais atores do filme “Snu” – com estreia prevista para 7 de março – e um grupo de jovens estudantes.

No encontro, os atores Inês Castel-Branco e Pedro Almendra darão “um testemunho sobre o trabalho de investigação e preparação” para a representação das personagens Francisco Sá Carneiro e da sua companheira Snu Abecassis.

“O Presidente da República dará também o seu testemunho sobre a vida, o percurso e o pensamento político de Francisco Sá Carneiro e participará no debate que se seguirá com os atores e os jovens estudantes presentes na assistência”, é referido pelo instituto.

No site desta entidade - www.institutosacarneiro.pt –, foram abertas inscrições para jovens estudantes que queiram participar. O Instituto convidou ainda escolas dos concelhos com menor taxa de abstenção nas últimas eleições presidenciais, bem como estudantes da disciplina de ciência política do ensino secundário para participar.