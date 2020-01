“Estamos em conversações intensas com os países da região e com os atores internacionais para garantir o cessar-fogo e permitir o regresso do diálogo político”, disse Erdogan numa conferência de imprensa em Argel, primeira etapa de uma visita a vários países africanos.

O Presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, disse ter “concordado completamente” com o homólogo turco para “seguir o que foi decidido em Berlim”, onde no domingo passado se realizou uma conferência internacional sobre a Líbia.

“Trabalhamos juntos pela paz através de um acompanhamento diário e atento de todos os desenvolvimentos no terreno”, acrescentou.

A Líbia vive uma situação de caos desde a revolução de 2011 que pôs fim ao regime de Muammar Kadhafi, com o poder atualmente disputado entre o governo de unidade nacional, em Tripoli, e o governo rival, liderado pelo poderoso marechal Khalifa Haftar, em Tobruk.