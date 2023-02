“O futuro da Ucrânia está na UE”, disse Michel, salientando ainda que “a Ucrânia é a UE e a UE é a Ucrânia”, numa conferência de imprensa realizada em Kiev e difundida em diferido por razões de segurança, após a 24.ªcimeira UE-Ucrânia.

Na mesma intervenção, o representante garantiu que o futuro do país é “na nossa União Europeia comum”.

Michel reiterou ainda a Kiev o apoio europeu no conflito com a Rússia, adiantando que “a UE não será intimidada pelo Kremlin” e se mantém ao lado da Ucrânia nos esforços para acabar com a guerra.

Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, participaram hoje, em Kiev, na 24.ª cimeira UE-Ucrania, dominada pela invasão russa ao país, iniciada há quase um ano, e pelo processo de adesão ao bloco europeu.

O Conselho Europeu concedeu à Ucrânia o estatuto de país candidato em junho de 2022.