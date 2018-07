O ministério equatoriano dos Negócios Estrangeiros e Mobilidade Humana informou hoje que o caso do australiano Julian Assange, fundador da Wikileaks, não será abordado na visita do Presidente, Lenín Moreno, à Europa.

“Nem o chefe do Estado equatoriano nem a sua comitiva abordarão na sua viagem ao Reino Unido e a Espanha a questão do asilo do senhor Assange”, salienta o Ministério em comunicado.

O comunicado foi divulgado numa altura em que alguma imprensa admitia que a viagem do presidente serviria também para abordar o assunto Assange.

Julian Assange está exilado na embaixada do Equador em Londres desde 2012.

No comunicado do governo explica-se que o objetivo da viagem se cinge à participação do presidente na cimeira mundial sobre deficiência, em Londres, e ao desenvolvimento da agenda bilateral com Espanha, além da promoção económica do Equador em Madrid e em Edimburgo.

“O Estado equatoriano só conversará e propiciará entendimentos sobre o asilo do senhor Assange no âmbito do direito internacional, com os advogados do interessado e com o governo britânico”, precisa-se no comunicado.

O fundador do Wikileaks está refugiado na embaixada do Equador para evitar a detenção, uma situação descrita por Moreno como “pedra no sapato”.

Julian Assange é um jornalista e ativista que pertence ao conselho consultivo do Wikileaks, um portal de denúncias e de informações, contendo milhares de documentos de governos e de empresas sobre questões sensíveis e confidenciais.