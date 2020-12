Miguel Albuquerque falava aos jornalistas à margem de uma visita ao novo acesso à via rápida destinado apenas às viaturas da equipa médica de intervenção rápida (EMIR) e localizado no Pinheiro Grande, junto à Cancela, que está sediada no Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, dizendo serem 18 os casos positivos confirmados na região com a nova estirpe detetada.

“Nós mandámos 21 análises e deu positivo para 18. Essas pessoas, aquando da chegada, foram prontamente detectadas, cumprindo o isolamento profilático e nós fizemo-lo em função de uma diretiva da União Europeia que alertou para a estirpe", explicou o Presidente do Governo Regional da Madeira, adiantando que "17 são provenientes do Reino Unido e uma de Lisboa e Vale do Tejo”.

Esta informação é dada depois de ontem ter sido confirmada pela Secretaria Regional de Saúde e Proteção Civil da Madeira a presença da nova estirpe do SARS-CoV-2 e do subsecretário de Estado da Saúde, Diogo Serras Lopes ter hoje dito à Rádio Renascença de que tinham sido detetados apenas quatro casos.

.“A primeira preocupação foi certificarmo-nos eventualmente se tínhamos aqui casos em que as pessoas que tinham resultado do teste positivo eram portadoras essa nova estirpe, e isso foi confirmado”, disse o governante.

Instado a confirmar se tinha havido casos de ingleses repatriados por não respeitarem a quarentena, Miguel Albuquerque adiantou que “houve dois ingleses que chegaram de Bucareste e que não quiseram cumprir o confinamento nem se submeter ao teste e voltaram para trás". "Aqui tem de se cumprir as regras”, sublinhou.

Em videoconferência em 21 de dezembro, Miguel Albuquerque anunciou que o Governo da Madeira iria proceder, em articulação com o Instituto Ricardo Jorge, a análises de casos positivos oriundos do Reino Unido, para avaliar se a nova estirpe do vírus já havia chegado à região.

“Nós próprios vamos fazer uma análise genética de um conjunto de casos que foram detetados ao longo dos últimos meses na Madeira para ver se essa variante do vírus chegou a estar na Madeira, está na Madeira ou não”, disse.

A nova estirpe do coronavírus SARS-CoV-2 identificada no Reino Unido, apresentada como mais contagiosa e que está a inquietar o mundo, já está a circular em vários países e territórios, dentro e fora da Europa.

Na sequência da identificação desta nova variante do SARS-CoV-2, diversos países, dentro e fora da Europa, decidiram suspender as ligações, nomeadamente aéreas, com o Reino Unido, uma lista que tem vindo a aumentar nas últimas horas.

A estirpe britânica do vírus já foi também detetada, pelo menos, na Suécia, Itália, Holanda, Alemanha, França, Espanha e no Japão.

Grande parte da União Europeia (UE) começou a vacinação contra a covid-19 no domingo, numa ação que será desenvolvida de forma gradual e cuja primeira fase incidirá sobre as pessoas mais vulneráveis, idosos ou profissionais de saúde especialmente expostos a infeções.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde afirmou que as primeiras vacinas contra o novo coronavírus deverão manter pelo menos alguma eficácia contra a nova variante mais contagiosa oriunda do Reino Unido.