De acordo com a curta nota no site da presidência: "O Presidente da República promulgou hoje o Orçamento do Estado para 2024 (OE2024)".

Recorde-se que Marcelo Rebelo de Sousa fez a promulgação 22 dias depois de o documento ter sido aprovado na Assembleia da República com os votos favoráveis do Partido Socialista, e as abstenções do PAN e do Livre, bem como os votos contra das restantes bancadas parlamentares.