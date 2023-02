“Gostaria de confirmar o compromisso da Suíça no desenvolvimento do país, em particular no que concerne ao desenvolvimento económico sustentável para toda a população”, referiu Alain Berset, ao lado do Presidente moçambicano, Filipe Nyusi.

No segundo de uma visita de três dias ao país, Berset aterrou em Mueda num avião das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) para ser saudado por Nyusi, que o aguardava para a cerimónia de inauguração da Praça do Metical.

Além da praça alusiva à moeda moçambicana, um dos símbolos do país, o recinto inclui espaços de lazer e desportivos numa vila que tem escapado à fúria do conflito armado, que se desenrola a algumas dezenas de quilómetros, fazendo de Mueda local de acolhimento de muitos deslocados.

Alain Berset passeou pela vila e visitou um dos centros de acolhimento de habitantes que fogem de zonas atingidas por rebeldes.

“Sinto-me verdadeiramente honrado por estar em Mueda, um lugar com muito significado histórico”, salientou, num distrito berço da luta pela independência moçambicana.

“A Suíça é uma confederação amiga, não só de agora”, destacou Filipe Nyusi, assinalando que “foi também amiga de Moçambique no tempo da luta de libertação e também muito antes”, através de missões de cooperação.

Já na quarta-feira, em Maputo, Alain Berset tinha anunciado um programa de 123 milhões de dólares (115 milhões de euros) para criar serviços básicos como água e eletricidade nas províncias de Cabo Delgado, Niassa e Nampula durante os próximos quatro anos.

Alain Berset é o primeiro presidente suíço a viajar até Moçambique, numa visita que termina na sexta-feira.