O homem falou com jornalistas presentes e monitorizou as suas redes sociais durante o sequestro — embora a sua conta no Twitter tenha acabado por ser desativada. Segundo o The Guardian, um refém, que falou por telefone com um jornalista, terá implorado que pusessem o atirador em contato com o gabinete do presidente.

O presidente ucraniano, de resto, terá falado diretamente com Kryvosh após três reféns terem sido libertados do autocarro. Os restantes — 13 no total — foram libertados pouco depois de Volodymyr Zelenskiy ter partilhado um pequeno vídeo.

"O filme Earthlings, de 2005. Todos deviam de o ver", podia ouvir-se Zelenskiy dizer no vídeo lançado no Facebook — agora indisponível, tendo sido apagado depois do sequestrador se ter rendido, acabando substituído por uma nota de agradecimento à polícia e todos os que ajudaram a pôr cobro à situação.

Earthlings, de 2005, é um documentário narrado por Joaquin Phoenix, ator que ganhou um Óscar por interpretar Joker, que examina a utilização de animais nas indústrias agrícolas e científicas e inclui filmagens ocultas de animais em sofrimento, de acordo com a Variety. Em 2015, saiu a sequela, Unity.

Segundo a imprensa ucraniana, o sequestrador é um ativista pelos direitos dos animais e passou quase uma década na prisão sob acusações de fraude e posse de armas. Após o incidente, foi descrito pela polícia como "instável". O homem terá escrito ainda um manifesto de mais de 500 páginas.