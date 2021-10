O IPMA prevê para hoje no continente chuva no norte e centro, em especial no litoral e intensificação do vento no final do dia.

A previsão aponta também para céu pouco nublado no sul e pequena descida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda e Bragança) e os 18 (em Aveiro) e as máximas entre os 19 (em Viana do Castelo) e os 27 (em Évora e Faro).

Na Grande Lisboa, o IPMA prevê o céu com períodos de muita nebulosidade, apresentando-se geralmente muito nublado até início da manhã e a partir do final da tarde. Vento fraco a moderado (até 25 km/h) do quadrante oeste.

No Grande Porto, a previsão é de que o céu esteja muito nublado e encoberto. Períodos de chuva fraca ou chuvisco, mais frequentes até final da manhã e a partir do final da tarde, tornando-se moderada a forte no final do dia. Vento fraco. Neblina ou nevoeiro temporário, em especial até final da manhã.

Nas regiões Norte e Centro, prevê-se o céu muito nublado, com boas abertas nas regiões do interior entre o meio da manhã e o meio da tarde. Períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral, mais frequentes a norte do Cabo Mondego, estendendo-se gradualmente ao interior a partir do final da tarde, e tornando-se moderada a forte no Minho e Douro Litoral no final do dia. Neblina ou nevoeiro temporário, em especial no litoral e até final da manhã. Pequena descida da temperatura máxima a norte do sistema montanhoso. Montejunto-Estrela.

Na Região Sul, o céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se temporariamente muito nublado no litoral oeste e interior do Alentejo até meio da manhã e a partir do final da tarde. Neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais. Pequena descida da temperatura máxima.

Oito distritos sob aviso amarelo no domingo

Oito distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo no domingo devido à previsão de aguaceiros e vento forte, anunciou hoje o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos de Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Aveiro, Coimbra e Braga vão estar sob aviso amarelo devido à possibilidade de ocorrência de vento forte, com rajadas, e de períodos de chuva por vezes forte, que poderá ser acompanhada de trovoada.

Relativamente ao vento, os avisos do IPMA começam às 21:00 de hoje e vigoram até às 03:00 de domingo, para os distritos de Viseu, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga.

Segundo o instituto, o aviso amarelo para o risco de chuva forte vai estar em vigor nos oito distritos entre as 00:00 e as 06:00 de domingo.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.