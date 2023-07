Alexander Lukashenko disse, esta manhã, que o líder do Grupo Wagner estará na Rússia, avança a CNN internacional.

“Quanto a Yevgeny Prigozhin, ele está em São Petersburgo. Onde é que ele está esta manhã? Talvez tenha ido para Moscovo de manhã”, referiu o Presidente da Bielorrússia, numa conferência de imprensa, em Minsk, segunda a agência Belta.

Quanto aos mercenários líderados por Prigozhin, garante estarem na Bielorrússia. Acrescentando que não há riscos para a segurança nacional fruto dessa localização. “Não vejo absolutamente riscos nenhuns na realocação do grupo Wagner. Apesar do alarmismo de todos os lados, isto não é algo que me preocupe”.