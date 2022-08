Ivana Trump, a primeira mulher do ex-Presidente dos Estados Unidos da América Donald Trump, e mãe dos seus três filhos mais velhos, Donald Jr, Ivanka e Eric, morreu a 14 de julho, aos 73 anos.

Segundo as autoridades, a morte foi acidental e teve lugar na sua residência em Nova Iorque.

A ex-mulher do magnata foi enterrada no mês passado junto ao primeiro buraco do Clube Nacional de Golf Trump, em New Jersey, o que levantou de imediato dúvidas sobre as intenções por detrás destas escolha inusitada.

Segundo as regras fiscais da New Jersey, os cemitérios estão isentos de impostos, pelo que a escolha do local pode trazer benefícios fiscais para a família Trump, que detém um campo de golfe num local onde os impostos são especialmente elevados, nota o The Guardian.

Escreve a Business Insider que o código tributário não apenas isenta as empresas de cemitérios de impostos imobiliários, taxas e avaliações ou impostos sobre propriedade pessoal, como também de impostos comerciais, impostos sobre vendas, impostos sobre renda e impostos sobre herança.

De acordo com documentos publicados pela ProPublica, a família Trump já havia tentado designar uma propriedade próxima, os terrenos em Hackettstown, fossem classificados como empresa de cemitério sem fins lucrativos.

Em 2012, a rádio pública NPR revelou planos de Trump para construir um mausoléu para si próprio neste local, apesar de já deter um talhão em Queens, junto da mãe e do pai. Mais tarde, a proposta foi revista para incluir mais de mil campas.

Depois, o projeto caiu e a intenção passava por construir um cemitério familiar mas, em 2017, segundo uma notícia do The Washington Post, o projeto foi novamente revisto para prever 284 campas, algumas das quais disponíveis para compra.

Segundo o The Guardian, Ivana Trump foi a primeira pessoa a ser enterrada no campo de Clube Nacional de Golf Trump.