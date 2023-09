A opção do BE foi realizar o Fórum Socialismo no interior do país e um pouco mais tarde do que o habitual, sendo a Escola Superior de Educação de Viseu o palco para as cinco dezenas de debates que vão decorrer até domingo.

Numa altura em que passaram os primeiros 100 dias desde o início da sua liderança, Mariana Mortágua protagoniza a sua `rentrée´ de estreia como coordenadora em que temas como a habitação, o Serviço Nacional de Saúde e os salários estão no foco da discussão.

O momento político mais esperado é o discurso de Mariana Mortágua no encerramento do Fórum Socialismo, que está marcado para domingo à tarde.

A sessão internacionalista que hoje à noite marca a abertura desta iniciativa tem como tema “Combater o neofascismo”, contando com as intervenções de Marisa Matias, eurodeputada do BE, Ana Miranda, eurodeputada do Bloco Nacionalista Galego e de Manon Aubry, eurodeputada da França Insubmissa.

Entre as cinco dezenas de debates, destaca-se o painel de sábado, do antigo coordenador e fundador, Francisco Louçã, intitulado “Seis imagens que levam da utopia à distopia”, e, no dia seguinte, a antiga coordenadora bloquista Catarina Martins a falar sobre a saúde com o debate “SNS: nunca foram as PPP”.

Os fundadores do partido Luís Fazenda e Fernando Rosas também marcarão presença, como é habitual, para falar sobre “os perigos da guerra e os caminhos para a paz” e “neoliberalismo, a história de um mal”, respetivamente.

Em agosto, em antecipação a agência Lusa, o dirigente do BE Adriano Campos assinalou que se mantém a tradição de convidar pessoas de fora das hostes bloquistas, destacando Walter Baier, presidente do Partido da Esquerda Europeia que estará num painel com o antigo deputado José Manuel Pureza a discutir “Os diálogos entre o Cristianismo e o Marxismo”.

“Teremos também temas que nos trazem outras pessoas de fora do bloco, nomeadamente o Diogo Faro, que estará, que estará presente com um painel intitulado ‘Rir dos fascistas, a arma do humor contra a extrema-direita’ e teremos também a participação da deputada do PS Nathalie Oliveira num painel sobre a situação política em França”, referiu ainda.

“Como parar a tempestade perfeita na habitação?”, “Precários 5 estrelas: como resistir ao capitalismo de plataforma?”, “Regionalizar é levar o país a sério”, “Euribor e a distribuição de rendimento” ou “Como combater a violência machista” são alguns dos exemplos de outros painéis aos quais os participantes poderão assistir.

Adriano Campos referiu ainda a expectativa quanto “uma grande participação este ano no Fórum Socialismo”, uma iniciativa do partido que tem “ultrapassado os 400 participantes” nas edições anteriores.

Segundo as contas disponibilizadas esta semana nas redes sociais do partido, desde 2007 o Fórum Socialismo totaliza oito cidades diferentes em que se realizou, 630 debates e conversas e 518 pessoas convidadas para falar.