“Para a manhã de quarta-feira, convocarei uma reunião especial do colégio [de comissários], na qual o Alto Representante e vice-presidente [Josep] Borrell e outros comissários farão uma reflexão sobre as consequências, para as diferentes partes interessadas, dos desenvolvimentos no Iraque e na região”, anunciou, na segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, a alemã Ursula von der Leyen, em comunicado.

Segundo indicou na mesma altura a presidente do executivo comunitário, a reunião — que normalmente se realiza às quartas-feiras para debater assuntos europeus — “servirá também como uma plataforma para coordenar ações a serem realizadas pelos comissários nesta região e pelos parceiros das suas pastas”.

Para Ursula von der Leyen, “a Europa tem uma responsabilidade especial” nesta situação.

Por isso, reforçou a representante no mesmo comunicado, “à medida que as tensões aumentam, a Europa está em conversações com todos os envolvidos”.

Nesse sentido, o Alto Representante da União Europeia (UE) para a Política Externa, Josep Borrell, convocou os ministros dos Negócios Estrangeiros do bloco comunitário para uma reunião extraordinária para a próxima sexta-feira, dia 10.

“Uma reunião especial, de forma a ativar todos os canais diplomáticos”, adiantou, ainda na segunda-feira, Ursula von der Leyen.

A crise entre o Irão e os Estados Unidos agravou-se depois do assassínio, na sexta-feira passada, do general iraniano Qassem Soleimani, num ataque norte-americano na capital do Iraque, Bagdad.