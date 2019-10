A Constituição estabelece que "a Assembleia da República reúne por direito próprio no terceiro dia posterior ao apuramento dos resultados gerais das eleições".

Quanto à formação do novo Governo, o Presidente da República convocou os dez partidos com representação parlamentar logo na noite das eleições, com base nos resultados em território nacional, e ouviu-os dois dias depois. Logo de seguida, nesse mesmo dia 08 de outubro, indigitou o secretário-geral do PS, António Costa, como primeiro-ministro.

Nesta terça-feira, o primeiro-ministro indigitado levou a Belém uma proposta de composição do seu novo Governo - uma lista de 19 ministros e três secretários de Estado - que foi aceite pelo Presidente da República.

À saída do Palácio de Belém, António Costa disse esperar que o XXII Governo Constitucional possa tomar posse na próxima semana, na terça ou na quarta-feira, no dia seguinte à primeira reunião da nova Assembleia da República.

"Se [a Assembleia da República] reunir a 21, o senhor Presidente da República irá marcar a tomada de posse para 22, se [a Assembleia] reunir a 22, marcará a tomada de posse para 23", afirmou.