O grupo de 25 crianças deixou hoje a Grécia ao abrigo do programa europeu de relocalização de 1.600 crianças a viver no país, adiantou a AFP.

“A relocalização é um novo esforço no quadro do nosso programa de apoio aos menores não acompanhados (…) no âmbito do qual Portugal vai acolher um total de 500″, sublinhou o ministro adjunto da proteção do cidadão, encarregue da política migratória na Grécia, Georges Koumoutsakos, que acompanhou os menores ao aeroporto internacional de Atenas.

Na quarta-feira um novo grupo de 25 menores não acompanhados deixa a Grécia em direção à Finlândia, disse o ministro.

Aprovado em 2019, o programa europeu começou em abril a relocalização destes menores, com um primeiro grupo de 12 crianças a ser acolhido pelo Luxemburgo, seguido de um segundo grupo de 50 crianças acolhido pela Alemanha.