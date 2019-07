A visita surge numa altura em que a Austrália tenta contrariar a crescente influência da China no Pacífico Sul, juntando-se aos Estados Unidos e ao Japão no financiamento de infraestruturas nos estados insulares do Pacífico.

No entanto, Marape já descartou a possibilidade de discutir as relações com a China durante a sua reunião com o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison.

Marape, antigo ministro das Finanças da Papua Nova Guiné, foi eleito primeiro-ministro pelo Parlamento a 30 de maio.

O político de 48 anos foi designado por uma larga maioria dos deputados após semanas de uma crise política que levou o antigo líder do Governo Peter O’Neill a apresentar a sua demissão. O’Neill estava há oito anos no cargo.