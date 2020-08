O primeiro-ministro reuniu-se hoje com as ministras da Saúde e do Trabalho e com o ministro do Planeamento, apontando o "controlo da pandemia" como prioridade, no regresso a S. Bento depois de uns dias de férias.

Numa publicação na rede social "Twitter", António Costa disse estar de regresso ao trabalho "focado nas respostas aos enormes desafios" e adiantou que se reuniu com as ministras da Saúde, Marta Temido, do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, e com o ministro do Planeamento, Nelson de Souza. "Três prioridades: controlar a pandemia, recuperar Portugal, construir o futuro", escreveu Costa, na legenda das fotografias das reuniões. Esta semana, depois de uns dias de férias, o primeiro-ministro já preside à reunião de quinta-feira do Conselho de Ministros, que deverá dar continuidade ao processo de desconfinamento, iniciado em 30 de abril. Na anterior avaliação, em 30 de julho, foi decidido manter, até às 23:59 do dia 14 de agosto, a situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa, que se manteve em contingência, situação que passou a vigorar nas 19 freguesias que tinham estado antes em estado de calamidade. Portugal contabiliza pelo menos 1.761 mortos associados à covid-19 em 52.945 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram