Em declarações à Lusa, a porta-voz da Comissão Europeia na área da diplomacia, Anitta Hipper, disse que “até à data, não foram assinalados quaisquer incidentes de desinformação importantes”, salientando que o núcleo regional do Observatório Europeu dos Meios de Comunicação Digitais (EDMO) que cobre Portugal, a IBERIFIER, está a monitorizar ativamente o ambiente informativo no contexto das próximas eleições legislativas

Apesar da proteção da integridade das eleições, incluindo contra a desinformação, ser uma responsabilidade preliminar das autoridades nacionais, a porta-voz da Comissão Europeia para a área da diplomacia refere que estes organismos "fornecem atualizações regulares, análises e resumos diários sobre as narrativas e os riscos emergentes".

Reforça que é importante que as autoridades nacionais garantam o cumprimento do Lei dos Serviços Digitais (DAS) durante os períodos eleitorais, dizendo que tal como nas eleições anteriores, as plataformas europeias de combate à desinformação, como a EUvsDisinfo, estão prontas para cooperar para garantir o cumprimento correto da legislação.

Anitta Hipper afirma que a nível europeu “as eleições têm-se revelado eventos de tentativas particulares de manipular a opinião pública com maior atividade de FIMI [Manipulação e Interferência de Informação Estrangeira]”, mencionado o exemplo das eleições europeias, em junho passado, quando “os intervenientes do FIMI, como a Rússia, aumentam muito a sua atividade antes, durante e após os períodos eleitorais”.