Em Braga, num debate na Universidade do Minho para assinalar os três anos de legislatura, António Costa afirmou ainda que Portugal tem que ter uma "posição ativa" na questão do acolhimento a refugiados e defendeu a revisão do acordo de Dublin.

"Acolher refugiados não é sofrer um problema, é assumir uma responsabilidade que Portugal tem na sociedade internacional e em segundo lugar é uma grande oportunidade” para o país, defendeu António Costa.

Uma oportunidade, referiu o chefe do executivo, que deve ser aproveitada para dar resposta ao problema demográfico que o país enfrenta: "Portugal é um país com problema demográfico sério e não é só com políticas de natalidade, que reproduzirão recursos humanos daqui a 24 anos, que nós resolvemos o problema. Para responder ao nosso equilíbrio demográfico precisamos de atrair migrantes e os primeiros que devemos ter o dever de acolher são aqueles que nos procuram como refugiados".

O primeiro-ministro português salientou a importância de Portugal ser proativo quer na captação de refugiados quer no seu acolhimento.